LG Display дополнительно инвестирует 3 трлн. вон (2,5 млрд. долл.)

7 августа 2019, 10:15

Лидер мировых инноваций в производстве дисплеев - компания LG Display - объявила о своем намерении дополнительно инвестировать 3 трлн. вон в линию по производству OLED-панелей Gen 10.5 (2940 мм X 3370 мм) на своем заводе в Пхаджу, Корея.

Благодаря этим инвестициям компания увеличивает усилия в развитии своей бизнес структуры, ориентированной на OLED, и продвижение эры OLED.

LG Display приняла решение о стремительном расширении инфраструктуры по производству крупногабаритных панелей OLED, ведь резкий рост спроса одновременно с признанием премиальной ценности этой технологии создает новые возможности и новые рынки сбыта. На производственной линии Gen 10.5 компания планирует производить в основном крупногабаритные OLED панели с диагональю 65 дюймов и более. Линия начнет производить 30 000 панелей в месяц с первой половины 2022 года. В начале 2023 года планируется увеличить ежемесячное производство еще на 15 000 панелей.

Компания LG Display начала с инвестиций на суму 1,84 трлн. вон в строительство своего нового завода P10 и в часть его производственных мощностей в ноябре 2015 года. В июле 2017 г. было принято решение о дополнительных авансовых инвестициях в размере 2,8 трлн. вон, чтобы довести объемы производства OLED панелей к 3 0000 шт. на месяц.

LG Display ожидает, что с завершением строительства мощностей по производству OLED Gen 10.5 укрепит свои конкурентные позиции на рынке крупногабаритных телевизоров. К тому же она останется лидером существующего рынка телевизоров благодаря разнообразным продуктам, таким как Wallpaper OLED (телевизор-обои) и Rollable OLED (сворачиваемый OLED) и создавать новые рынки через расширение сфер их применения.

LG Display планирует эксплуатировать новую линию по производству OLED Gen 10.5 одновременно с существующими линиями по производству OLED, с целью повышения эффективности и максимизации прибыли. Каждый из ее заводов по производству панелей OLED - Gen 8.5 (2200 мм X 2500 мм) в Пхаджу, Корее и в Гуанчжоу, Китай, а также завод Gen 10.5 в Пхаджу, что сейчас строится - производит крупногабаритные OLED панели, оптимизированные для соответствующих регионов и поколений с точки зрения размера и категории продукции. Особенно важно то, что компания будет использовать многомодельную технологию производства стекла (MMG) с целью улучшения его качества и наращивания темпов производства, что приведет к увеличению доходов.

Основываясь на больших производственных возможностях и рентабельности, которую должна обеспечить линия по производству OLED Gen 10.5, LG Display будет искать новые возможности применения и новые рынки для OLED одновременно с расширением существующего рынка телевизоров OLED, чем укрепит свои позиции в этом сегменте.









