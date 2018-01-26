LG представила финансовые результаты за 2017 год

26 января 2018, 12:15

Компания LG Electronics Inc. (LG) анонсировала рекордные результаты за 2017 год по операционной прибыли в 61,4 трлн корейских вон (55,4 млрд долларов США), отметив увеличение данного показателя на 10,9 % по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем в истории компании.

Общая прибыль LG за 2017 год составила 2,47 трлн корейских вон (2,23 млрд долларов США) – самый высокий показатель с 2009 года – что на 85% превышает показатели 2016 года благодаря развитию подразделений бытовой и мультимедийной техники для дома. Прибыль за 4-й квартал 2017 года выросла на 15% по сравнению с 2016 годом, составив 16,96 трлн корейских вон (15,3 млрд долларов США), операционная прибыль – 366,8 млрд корейских вон (330,9 млн долларов США).



Компания LG Home Appliance & Air Solutions анонсировала операционную прибыль за 2017 год – 19,23 трлн корейских вон (17,34 млрд долларов США), что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Это связано с ростом популярности товаров LG – стиральной машины TWINWash, холодильника InstaView и другой высокоэффективной техники компании. В 4-ом квартале 2017 года продажи LG составили 4,33 трлн корейских вон (3,91 млрд долларов США), на 7% превысив показатели за аналогичный период предыдущего года, а продажи в Южной Корее выросли на 27%. Операционная прибыль за квартал снизилась до 80,7 млрд корейских вон (72,8 млн долларов США), что связано с ростом затрат на маркетинговые мероприятия для линейки LG SIGNATURE, инвестициями в инфраструктуру в Северной Америке и исследовательские работы для развития технологий искусственного интеллекта и робототехники.



Компания LG Home Entertainment также анонсировала финансовые результаты за 2017 год. Прибыль подразделения составила 18,67 трлн корейских вон (16,85 млрд долларов США), что на 7% выше по отношению к предыдущему году. Операционная прибыль за 2017 года составила 1,57 трлн корейских вон (1,41 млрд долларов США), что связано с ростом продаж премиальных моделей телевизоров LG OLED и UHD. Продажи за 4-й квартал 2017 года увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом, составив 5,48 трлн корейских вон (4,94 млрд долларов США) благодаря увеличению спроса на премиальные телевизоры LG. Операционная прибыль за квартал увеличилась на 134% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 383,5 млрд корейских вон (345,96 млн долларов США).



Компания LG Mobile Communications представила финансовый отчет за 2017 год, объявив результаты прибыли в 11,67 трлн корейских вон (10,52 млрд долларов США), несмотря на сложную конкуренцию со стороны китайских брендов. Прибыль за 4-й квартал 2017 года составила 3,07 трлн корейских вон (2,77 млрд долларов США), а операционные убытки уменьшились до 213,2 млрд корейских вон (192,33 млн долларов США) благодаря высоким продажам смартфона LG V30 и других премиальных мобильных устройств, а также улучшению бизнес-среды.



Компания LG Vehicle Components обнародовала результаты за 2017 год. Объем продаж подразделения составил 3,49 трлн корейских вон (3,15 млрд долларов США), что на 26% больше, чем в предыдущем году. Продажи за 4-й квартал составили 856,7 млрд корейских вон (772,8 млн долларов США), что немного ниже показателей за аналогичный период 2016 года. Рентабельность компании в 4-ом квартале 2017 года снизилась за счет уменьшения продаж в секторе информационно-развлекательных программ и инвестиций в развитие новых направлений. Ожидается, что в 2018 году стремительный рост глобального рынка электромобилей поспособствует росту спроса на автомобильные компоненты.