LG анонсировала предварительные финансовые результаты за третий квартал 2017 г

11 октября 2017, 9:45

Компания LG Electronics Inc. (LG) объявила предварительные результаты прибыли за третий квартал 2017 года.

Ориентировочная совокупная выручка за данный период составляет приблизительно 15,2 трлн корейских вон, а операционная прибыль – 516,1 млрд корейских вон. Ожидается, что доходы компании вырастут на 15,2% по сравнению с аналогичными показателями за прошлый год.

Данные показатели являются предварительными совокупными доходами, основанными на финансовом анализе K-IFRS. Предварительные данные по доходам предоставляются инвесторам до объявления окончательных результатов прибыли компании LG Electronics, включая чистую прибыль и финансовые показатели по каждому подразделению, которые будут официально анонсированы позднее в этом месяце.



