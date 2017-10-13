13 октября 2017, 12:15

Samsung объявляет предварительные финансовые результаты за третий квартал 2017 г

Samsung Electronics объявила о предварительных финансовых результатах за третий квартал 2017 года.



Совокупный доход от продаж: около 62 трлн корейских вон

Совокупная операционная прибыль: порядка 14.5 трлн корейских вон



Приведенные выше показатели консолидированного дохода компании рассчитаны согласно международным нормам отчетности K-IFRS. Действующие в Южной Корее правила разглашения финансовых сведений не позволяют публиковать доходы компании в виде диапазона значений. Поэтому в официальном заявлении представлены средние показатели, как указано ниже.



Совокупный доход от продаж: примерно 61 - 63 трлн корейских вон.

Совокупная операционная прибыль: примерно 14.4 – 14.6 трлн корейских вон.

