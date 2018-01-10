Samsung Electronics объявляет предварительные финансовые результаты за 4 кв

10 января 2018, 13:15

Samsung Electronics объявила о предварительных финансовых результатах за четвертый квартал 2017 года.



Совокупный доход от продаж: около 66 трлн корейских вон

Совокупная операционная прибыль: порядка 15.1 трлн корейских вон



Приведенные выше показатели консолидированного дохода компании рассчитаны согласно международным нормам отчетности K-IFRS. Действующие в Южной Корее правила разглашения финансовых сведений не позволяют публиковать доходы компании в виде диапазона значений. Поэтому в официальном заявлении представлены средние показатели, как указано ниже.



Совокупный доход от продаж: примерно 65 - 67 трлн корейских вон.

Совокупная операционная прибыль: примерно 15.0 – 15.2 трлн корейских вон.



В целом за 2017 год совокупный доход от продаж составил примерно 239.6 трлн корейских вон, совокупная операционная прибыль – примерно 53.6 трлн корейских вон.







