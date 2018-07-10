Samsung объявляет предварительные результаты за 2-й квартал 2018 года

10 июля 2018, 12:15

Samsung Electronics объявила о предварительных финансовых результатах за второй квартал 2018 года.



Совокупный доход от продаж: около 58 трлн корейских вон

Совокупная операционная прибыль: порядка 14.8 трлн корейских вон



Приведенные выше показатели консолидированного дохода компании рассчитаны согласно международным нормам отчетности K-IFRS. Действующие в Южной Корее правила разглашения финансовых сведений не позволяют публиковать доходы компании в виде диапазона значений. Поэтому в официальном заявлении представлены средние показатели, как указано ниже.



Совокупный доход от продаж: примерно 57 - 59 трлн корейских вон.

Совокупная операционная прибыль: примерно 14.7 – 14.9 трлн корейских вон.