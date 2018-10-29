LG анонсирует финансовые результат за 3-й квартал 2018 года

29 октября 2018, 12:15

Компания LG Electronics Inc. (LG) сообщила, что общая прибыль от продаж за 3-й квартал 2018 года составила 15,43 трлн корейских вон (13,76 млрд долларов США), а операционная прибыль – 748,8 млрд корейских вон (667,7 млн долларов США).

Прибыль компании в этот период увеличилась на 2,7 % по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Операционная прибыль выросла на 45 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а подразделение мобильных устройств значительно сократило убытки.



Выручка компании LG Home Appliance & Air Solution за третий квартал 2018 года составила 4,85 трлн корейских вон (4,33 млрд долларов США), операционная прибыль за этот период – 409,7 млрд корейских вон (365,3 млн долларов США). Продажи компании возросли на рынках Южной Кореи, Европы и Северной Америки, несмотря на снижение темпов экономического развития и валютные проблемы в регионах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Высокая рентабельность бизнеса будет усилена ростом продаж премиальной бытовой техники и улучшенными процессами управления расходами.



В 3 квартале 2018 года компания LG Home Entertainment показала результаты по операционной прибыли в 325,1 млрд корейских вон (289,9 млн долларов США), прибыль по продажам составила 3,71 трлн корейских вон (3,31 млрд долларов США). Несмотря на снижение спроса на телевизоры на развивающихся рынках, показатель продаж премиальных OLED- и UHD-телевизоров остается высоким.

К концу года компания планирует сфокусироваться на продажах премиальных моделей телевизоров на ключевых рынках мира, чтобы повлиять на рентабельность бизнеса, несмотря на общую слабую активность рынка телевизоров.



Компания LG Mobile Communications сообщила о прибыли по продажам в 2,04 трлн корейских вон (1,82 млрд долларов США), а также об операционных убытках в 146,3 млрд корейских вон (130,5 млн долларов США). Несмотря на снижение спроса на смартфоны по всему миру и высокую конкуренцию, компания значительно сократила операционные убытки благодаря четкому бизнес-плану и фокусировке на рынок продуктов среднего ценового диапазона. Ожидается, что запуск инновационного флагмана V40 ThinQ увеличит прибыль по продажам компании в 4 квартале. Благодаря усилению бизнес-стратегии, компания продолжает консолидировать и внедрять более рентабельные процессы.



Компания LG Vehicle Components также представила отчет о доходах за 3-й квартал 2018 года. Прибыль компании составила 1,18 трлн корейских вон (1,05 млрд долларов США), что на 41 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также этот показатель на 35 % выше по сравнению с предыдущим кварталом. Это связано с увеличением производства благодаря новым проектам, приобретению департамента систем освещения и фар ZKW Group. В 3 квартале 2018 года впервые в истории компании прибыль от продаж запчастей для автомобилей превысил 1 трлн корейских вон. Рост цен на сырьевые товары и повышение затрат повлияли на показатели операционных убытков компании за данный период, которые составили 42,9 млрд корейских вон (38,3 млн долларов США).



Прибыль компании LG Business-to-Business в этом квартале составила 576,7 млрд корейских вон (514,2 млн долларов США), а операционная прибыль – 35,1 млрд корейских вон (31,3 млн долларов США). На рентабельность компании негативно повлияли торговые пошлины в США, а также снижение цен на солнечные модули на ключевых рынках. Конкуренция на рынке по производству солнечных панелей продолжает расти, также ожидается рост в 4 квартале спроса на премиальные продукты для отображения информации.

