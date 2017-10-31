LG анонсирует финансовые результаты за 3 квартал 2017 года

31 октября 2017, 11:15

Компания LG Electronics Inc. (LG) объявила о финансовых результатах за третий квартал 2017 года.

Выручка составила 15,22 трлн вон (13,44 млрд долларов США), что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Все 4 подразделения компании сообщили об увеличении прибыли по сравнению с показателями за прошлый год. Также компания LG практически в два раза увеличила операционную прибыль — до 516,1 млрд корейских вон (455,7 млн долларов США), о чем свидетельствует повышение показателей рентабельности компаний Home Entertainment и Home Appliance, несмотря на ухудшающуюся экономическую обстановку на международном рынке.



Компания LG Home Appliance & Air Solution сообщает о высоких результатах выручки за третий квартал, показатели которой составили 4,98 трлн корейских вон (4,4 млрд долларов США), а также свидетельствует об увеличении продаж на рынках Северной Америки, Европы и Азии, включая локальный рынок Южной Кореи. Операционная прибыль компании увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составила 424,9 млрд корейских вон (375,16 млн долларов США) (на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год). Также в четвертом квартале ожидается рост спроса на премиальные продукты компании на рынках Европы, Латинской Америки, Азии, в частности в Южной Корее.



Компания LG Home Entertainment подвела итоги и отметила высокие показатели операционной прибыли в третьем квартале 2017 года – 458 млрд корейских вон (404,39 млн долларов США), а также повышение операционной маржи до 9,9% благодаря увеличению спроса на премиальные телевизоры компании на рынках Америки и Азии. Продажи увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, составив 4,64 трлн корейских вон (4,09 млрд долларов США). Стратегия LG по увеличению премиальных компонентов на рынке телевизоров и фокусировка на производстве телевизоров OLED и Ultra HD TV принесли свои плоды. Продажи OLED-устройств к концу третьего квартала были эквивалентны общему числу продаж за 2016 год и в 2 раза превысили показатели за 2015 год.



Компания LG Mobile Communications сообщила о доходах в 2,81 трлн корейских вон (2,48 млрд долларов США), что на 8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Данный результат обусловлен продажами флагманского смартфона LG G6 и моделей средней ценовой категории линеек Q и K серии. Операционные убытки компании составили 375,3 млрд корейских вон (331,37 млн долларов США), что свидетельствует об улучшении показателей на 13% по сравнению с третьим кварталом 2016 года. Объем поставок смартфонов составил 13,7 млн единиц, что на 44% больше по сравнению со вторым кварталом на локальном рынке и на 9% больше для рынка Северной Америки. В четвертом квартале 2017 года компания планирует сосредоточиться на увеличении продаж нового смартфона V30 и повышении конкурентоспособности в ценовом сегменте.



Компания LG Vehicle Components сообщила о значительном росте продаж – 873,4 млрд корейских вон (771,2 млн долларов США), что на 29% выше по сравнению с аналогичным кварталом 2016 года. Операционные убытки компании составили 29 млрд корейских вон (25 млн долларов США), что связано с инвестициями в направление R&D и развитие бизнеса. Продажи информационно-развлекательных продуктов и компонентов для электромобилей остаются высокими, несмотря на ухудшение глобальных продаж, связанных с ростом бизнес-подразделения. Ожидается, что увеличение производства электромобилей от ключевых игроков рынка поспособствует росту бизнеса по производству компонентов для автомобилей данного типа.