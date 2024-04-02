В Татарстане атакован завод по сборке иранских дронов

2 апреля 2024, 14:45

2 апреля нанесен удар по заводу по сборке иранских дронов Shahed в г. Елабуга в Татарстане.

Об этом сообщает РБК Украина, со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. Отмечается, что операция проведена Главным Управлением Разведки (ГУР) Минобороны Украины.По информации источника, в результате атаки на этот объект, который находится в 1.000 км от Украины, «есть значительные разрушения производственных мощностей».В 2023 г. в Татарстане был построен завод по сборке иранских дронов Shahed-136, которые маркируются под дроны «Герань-2». Комплектующие из Ирана возили напрямую на производство в Елабуге. 25 июля прошлого года издание «Протокол» сообщило, что для сборки этих дронов привлечены сотни студентов колледжа в Татарстане.