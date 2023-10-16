В ООН показали обломки иранских дронов, которые РФ применяет против Украины

16 октября 2023, 18:15

Как сообщил "Голос Америки", представители более 40 стран посетили организованную США в ООН выставку, на которой показали, в частности, обломки иранских дронов, Shahed-131 и Shahed-136, найденные в Украине.

"Это не реплика. Это настоящее. Это военное оружие, которое Иран передал злоумышленнику, – отметила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. – Иран должен ответить за распространение оружия массового поражения.В представительстве США при ООН подчеркнули, что передача Ираном дронов рф и другим странам нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.