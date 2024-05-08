Україна наздогнала РФ з виробництва БПЛА, аналогічних Shahed-131/136

Також нещодавно ППО українського виробництва збила іранський дрон-камікадзе Shahed з відстані 9 км: "Ми готові виробляти ще більше, але нас стримує дефіцит грошей", заявив гендиректор Укроборонпрому.
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