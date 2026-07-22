Флеш анонсировал новое оружие против реактивных Shahed

22 июля 2026, 13:15

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) подчеркнул, что реактивные Shahed — это действительно серьезный вызов для украинской ПВО, однако наиболее опасны они в режиме онлайн-управления через mesh-сеть.

В связи с этим в Украине уже провели испытания новых вариантов противодействия mesh-сетям с помощью средств РЭБ."Я с радостью могу сказать, что производители РЭБ при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы ГШ продвигаются вперед в технологиях подавления каналов управления Shahed через радиомодемы mesh. Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Welcome в мир войны технологий", — заявил Бескрестнов.