В Одесской области подросток пытался разобрать Shahed и подорвался — "Думская"

5 июля 2024, 8:45

По данным издания, 15-летний подросток пытался при помощи молотка и "болгарки" разобрать боевую часть БПЛА Shahed.

Части дрона он нашел в лесополосе и притащил во двор своего дома. Прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Подросток от полученных травм скончался на месте.Его мать, которая в этот момент находилась в доме, без внешних повреждений госпитализировали в шоковом состоянии.В областной полиции подтвердили факт инцидента, заявив, что подросток принес домой неизвестный предмет, который нашел в лесополосе, и начал во дворе разбирать его.