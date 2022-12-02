 У России закончились запасы дронов-камикадзе Shahed-136

2 декабря 2022, 12:15

У России, вероятнее всего, закончились запасы дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства, — Conflict Intelligence Team.

Армия России перестала их активно использовать. Оккупанты либо ждут новых поставок, либо налаживают производство БпЛА в России.Тем временем, до конца мая 2023 года в Украину доставят 10 подводных дронов, сообщила министр обороны Бельгии Людин Дедондер. Этот аппарат способен работать на глубине до 300 м в разных миссиях, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов.