20 июня 2025, 11:15

Зенитные дроны могут стать защитой против волн Shahed — DE

Военное издание Defense Express пишет, что зенитный дрон пока выглядит едва ли не единственным эффективным решением против российских атак сотнями Shahed.



Они уже успешно показали себя против разведывательных БПЛА, а их стоимость явно дешевле, чем Shahed, которые в 2023-м оценивались в $193 тыс.



Однако все не так просто: если они будут использоваться как FPV-дроны, то для них нужны камеры с ночным видением, которые дороже обычных. А также необходимо решить целый ряд проблем, связанных со временем приведения в боевое состояние, временем нахождения в воздухе, необходимостью большой скорости и высотности. А также, кроме применения в любое время суток, еще и при практически любой погоде и видимости. Потому что Shahed может летать и в дождь, и в снег, и в туман.



То есть зенитный дрон будет сложнее и дороже FPV-дронов.

