РФ не способна нанести значительный ущерб дронами "Shahed-136"

13 октября 2022, 10:45

РФ использует БПЛА иранского производства как минимум с августа. Эти дроны медленные и летают на малых высотах, что упрощает их обнаружение.

Несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, "Shahed -136" несет лишь небольшую взрывчатку."Вряд ли он будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой россия, вероятно, стремилась его использовать. Поскольку российские самолеты имеют ограниченное влияние, отсутствие ударного потенциала оперативного уровня, вероятно, является одним из самых значительных пробелов в возможностях россии в Украине", — отмечают в Минобороны Британии.