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24 июня 2025, 13:15

РФ начала применять новые БПЛА Shahed-136 "MS"

Эти дроны оснащены иранской 4-антенной CRPA навигацией и камерой с модулем Nvidia Jetson для точного наведения.


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