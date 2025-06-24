РФ начала применять новые БПЛА Shahed-136 "MS"

Эти дроны оснащены иранской 4-антенной CRPA навигацией и камерой с модулем Nvidia Jetson для точного наведения.
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