Тайваньская Thunder Tiger разрабатывает ударный дрон, похожий на иранский Shahed

29 мая 2026, 10:15

Тайваньская корпорация Thunder Tiger создает новый ударный дрон Papa Delta, внешне схожий с иранским Shahed.

По данным Axios, все больше стран используют дроны с дельтаобразным крылом, которые доказали эффективность в конфликтах на Ближнем Востоке и в Украине.

Представитель компании Аллан Чи заявил, что Тайваню необходимы дальнобойные ударные дроны, способные действовать на больших расстояниях, в том числе в рамках асимметричной войны. По его словам, опыт конфликта в Украине активно учитывается при разработке.Papa Delta был продемонстрирован в штаб-квартире Thunder Tiger вместе с другими разработками компании, включая FPV-дроны Overkill. Стоимость одного аппарата оценивается в десятки тысяч долларов, при этом компания заявляет, что готовится к масштабному производству.По словам разработчиков, дрон способен поражать живую силу, бронетехнику и укрепления, а основными заказчиками выступают структуры, отвечающие за оборону Тайваня. Thunder Tiger также сотрудничает с компаниями Auterion и Shield AI, специализирующимися на автономных системах.