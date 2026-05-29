29 мая 2026, 11:15

США аналізують уламки російської ракети "Орєшнік"

Конгресмен Джим Хаймс повідомив, що американські фахівці вивчають уламки російської ракети «Орєшнік».



За його словами, спроби кремля посилити ядерний шантаж мають протилежний ефект — замість залякування це лише підсилює інтерес до російських розробок.



«Використання ракети, здатної нести ядерний заряд, є ескалацією. Але українців це не злякає — уламки тепер у розпорядженні України та США», — зазначив він.

