Росія може отримати від Ірану балістичні ракети дальністю 700 км — Sky News

11 января 2024, 11:45

На інфографіці зображено, які ракети від Північної Кореї вже можуть бути на озброєнні армії РФ:

Перша – KN-23. За даними джерел Defense Express, саме на неї вказує попередній аналіз уламків ракети, яка прилетіла 2 січня по Харкову. Її вартість $3 млн.

Друга – KN-24. Дальність – до 410 км, корисне навантаження – 400-500 кг. Ракета була представлена у 2019 році, пройшла чотири випробування і зовнішньо схожа на американські ATACMS. Її вартість може сягати $1,5 млн.

Також можливим є варіант із Hwasong – корейськими модифікаціями радянських балістичних комплексів «Скад» (Р-17 «Ельбрус»). Вони є в різних версіях (дальністю від 300 км до 1000 км, бойовою частиною – від 500 кг до 960 кг) та давно виробляються КНДР.