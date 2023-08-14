Експерт пояснив, як ракети Taurus допоможуть звільняти Крим

14 августа 2023, 13:45

Авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко зазначив в інтерв'ю Radio NV, що ці ракети дозволять взяти під вогневий контроль весь Крим, зокрема – порти півострова.

"Це Storm Shadow чи SCALP з подвійною дальністю. Тобто ми перекриваємо Крим повністю, зокрема кримські порти. І самі розумієте: якщо порушити логістику Криму, не треба буде туди заїжджати на танках", – сказав він.Романенко додав, що цими ракетами потрібно буде вражати інфраструктуру Керченського порту, добити Керченський міст та "трішки потурбувати" кораблі в порту Севастополя та склади Чорноморського флоту."Там, щоправда, Taurus не дістанеш, але ті паливні резервуари, що більше на поверхні, це загалом прекрасні цілі для цих ракет", – пояснив експерт.