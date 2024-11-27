НАТО ухвалила резолюцію з закликом надати Україні ракети середньої дальності, що можуть вражати цілі на відстані 1000-5500 км.
Зокрема, такими є Tomahawk, про які просив Зеленський у Плані перемоги. Депутат Єгор Чернєв вказує, що пункт про ракети "створює юридичне підґрунтя" для їхньої передачі.
27 ноября 2024, 10:45
НАТО закликає надати ЗСУ ракети середньої дальності
НАТО ухвалила резолюцію з закликом надати Україні ракети середньої дальності, що можуть вражати цілі на відстані 1000-5500 км.
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