НАТО закликає надати ЗСУ ракети середньої дальності

27 ноября 2024, 10:45

НАТО ухвалила резолюцію з закликом надати Україні ракети середньої дальності, що можуть вражати цілі на відстані 1000-5500 км.



Зокрема, такими є Tomahawk, про які просив Зеленський у Плані перемоги. Депутат Єгор Чернєв вказує, що пункт про ракети "створює юридичне підґрунтя" для їхньої передачі.