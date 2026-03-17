Сербія інтегрує китайські надзвукові ракети на свої винищувачі

17 марта 2026, 14:45

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна закупила китайські надзвукові ракети класу «повітря-поверхня» СМ-400АКГ у рамках масштабної програми модернізації оборонного потенціалу.

СМ-400АКГ — це високошвидкісна ударна ракета, створена китайською оборонною корпорацією China Aerospace Science and Industry Corporation. За відкритими оцінками, вона здатна розвивати швидкість до 4–5 Махів і вражати цілі на дальності до приблизно 200–240 км залежно від модифікації. Ракета використовує складну траєкторію атаки з пікіруванням на фінальній ділянці, що значно ускладнює її перехоплення сучасними системами протиповітряної оборони.Для сербських Повітряних сил поява такого озброєння означає помітне розширення ударних можливостей авіації. Навіть обмежена кількість подібних ракет дозволяє винищувачам уражати стратегічні наземні об’єкти або морські цілі на значній дистанції, не входячи у зону дії більшості тактичних систем ППО. У регіональному контексті Балкан це створює додатковий фактор стримування щодо сусідніх держав.Важливим є й технологічний аспект. СМ-400АКГ спочатку розроблялася для китайських та експортних платформ, зокрема винищувача JF-17 Thunder. Її інтеграція на радянський винищувач типу МіГ-29 потребує адаптації систем управління озброєнням і бортової електроніки. Якщо така інтеграція справді реалізована, це свідчить про проведення глибокої модернізації авіоніки сербських літаків.Закупівля також вписується у ширшу стратегію Белграда з диверсифікації джерел озброєння. Сербія вже придбала китайські системи протиповітряної оборони FK-3 air defense system та ударні безпілотники CH-92A drone, ставши одним із перших операторів сучасної китайської військової техніки в Європі.