Тайвань запустил сайт для граждан Китая с целью получения от них разведданных

15 июня 2026, 17:15

Правительство Тайваня запустило веб-сайт для граждан КНР, чтобы побудить их сообщать разведывательную информацию.

Этот сайт, по утверждению Бюро тайваньской нацбезопасности, направлен на помощь гражданам, «которые устали от системы и хотят перемен» в связи с растущими экономическими трудностями и ужесточением давления властей Китая.Бюро призвало китайских граждан как внутри страны, так и за рубежом активно предоставлять информацию и добиваться перемен. В самом КНР он заблокирован. Также в заявлении ведомства отмечается, что новая тактика следует примеру ведомств таких стран, как США, Британия и Израиль.Китай сам пытался применять аналогичную тактику. В 2024 г. власти страны Китай объявили о создании адреса электронной почты , по которому люди могли сообщать «о преступлениях, совершаемых тайваньскими сепаратистами».