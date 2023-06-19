СМИ: РФ передала сотни ударных дронов армянским сепаратистам в Карабахе

19 июня 2023, 11:45

Одно из ведущих украинских изданий Telegraf осветило передачу РФ сотни китайских разведывательно-ударных дронов незаконным вооруженным формированиям армянских сепаратистов в Карабахе.

Со ссылкой на AZfront, в публикации подчеркивается: «Распоряжение о поставках дронов отдал лично замначальника Генштаба РФ Алексей Ким. Нелегальной доставкой груза в азербайджанский Карабах в зону ответственности российского военного контингента руководил майор ВС РФ Леонид Садовой».



Издание поясняет, что дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo, о которых идет речь в материале, «являются едва ли не самыми востребованными дронами в военных действиях в Украине – причем с обеих сторон».