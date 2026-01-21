Bloomberg: Украина отказалась от немецких дронов

21 января 2026, 11:15

Украина отказалась от новых заказов немецких ударных дронов HX-2 компании Helsing из-за критического недостатка, обнаруженного на поле боя. Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на источники.

Отмечается, что флагманский ударный беспилотник HX-2 имел проблемы со взлетом во время испытаний. Модель, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для помощи в беспилотном управлении, не имела некоторых из этих инструментов.По словам трех источников, дроны Helsing пострадали от глушения РЭБ вблизи фронта, что неоднократно прерывало связь с операторами. В 2024 г. Helsing подписала соглашение на поставку 4.000 ударных дронов, произведенных совместно с украинской компанией.