Bloomberg: Украина предложила США обмен технологиями дронов на оружие

17 октября 2025, 12:15

Украина выступила с неожиданной инициативой в переговорах с США, предложив стратегическое сотрудничество в сфере технологий дронов в обмен на военную и энергетическую помощь.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.По информации агентства, украинские чиновники провели ряд встреч с представителями Белого дома и американских компаний накануне визита президента Зеленского в Вашингтон, запланированного на 17 октября. В повестке встречи - поставки систем ПВО, дальнобойного вооружения и поддержка энергетического сектора Украины.Ключевое предложение Киева - предоставить США доступ к передовым украинским технологиям в сфере дронов и наладить совместное производство дронов, которые затем смогут использовать американские вооруженные силы. По словам посла Украины в США Стефанишиной, речь идет об «уникальном соглашении об обмене технологиями», которое может стать вкладом в безопасность США и их союзников.Кроме того, Украина предложила использовать свои газопроводы для экспорта американского газа в Европу, предоставить американским компаниям доступ к крупным подземным газовым хранилищам на выгодных условиях.