Украина и США готовят соглашение по производству дронов

26 августа 2025, 9:45

Глава Минобороны Украины Шмыгаль и спецпредставитель Трампа Келлог обсудили в ходе встречи в Киеве вопросы наращивания производства боеприпасов и дронов, а также создание надежных гарантий безопасности для Украины.



В заявлении Минобороны Украины отмечается, что стороны готовятся к подписанию соглашения между президентами Украины и США по производству и продаже беспилотников (Drone deal).