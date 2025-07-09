WSJ: Трамп не давал указания приостановить помощь Украине

9 июля 2025, 8:15

Во время телефонного разговора 4 июля Трамп заявил Зеленскому, что он не несет ответственности за прекращение поставок оружия Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп дал указание провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после ударов по ядерным объектам Ирана, но не отдавал приказ Минобороны заморозить поставки оружия Киеву. По словам источников, Трамп заверил Зеленского, что США направят столько военной помощи, сколько смогут.



В то же время, издание Politico сообщает, что приостановленные поставки части американской военной помощи в Украину могут возобновиться после серии встреч в Италии и в Украине в течение следующей недели. Вашингтон дал понять Киеву, что поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники вскоре возобновятся, хотя точные сроки пока не названы.