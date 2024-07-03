Страны НАТО стремятся "защитить от Трампа" помощь Украине — WSJ

3 июля 2024, 8:45

Альянс готовит меры, чтобы поставки оружия в Украину не прекратились ни при каких обстоятельствах, даже в случае победы Трампа на выборах в США или правых сил на выборах в Европе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей США и НАТО.

В частности, НАТО планирует отправить в Киев высокопоставленного гражданского чиновника и создать в Германии новое командование для координации военной помощи и обучения украинских войск. Все эти шаги будут объявлены на саммите в Вашингтоне на следующей неделе.Издание отмечает, что инициативы разрабатывали в течение нескольких месяцев, но они приобретают новую актуальность после дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа.