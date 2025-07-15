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15 июля 2025, 13:45

США и НАТО достигли соглашения о поставке оружия Украине

По словам Трампа, он собирается направить НАТО "первоклассное оружие", которое затем Альянс сможет переправить Украине, сообщил Sky News. 


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