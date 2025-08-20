Sky News: переговоры Трампа, Зеленского и Путина могут пройти в Риме

20 августа 2025, 8:45

Трехсторонняя встреча между президентами США, Украины и РФ может состояться в столице Италии - Риме. Об этом сообщает Sky News, со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.

По информации телеканала, как Трамп, так и Зеленский выступают за проведение переговоров именно в Риме. Эту идею также поддерживают вице-президент США Вэнс и госсекретарь Рубио.В то же время, по данным источников, российская сторона настаивает на проведении встречи в Женеве, которая ранее уже служила площадкой для переговоров между Москвой и Вашингтоном.