Revolut обогнал ING и Banco Sabadel по числу пользователей в Испании

9 января 2026, 11:45

Впереди только CaixaBank, BBVA и Santander. К концу 2025 года Revolut обслуживал уже более шести миллионов клиентов в Испании, которая стала для банка третьим по величине рынком после Великобритании и Франции. В Мадриде и Барселоне установлено 50 банкоматов Revolut. В этом году поставят ещё 150.