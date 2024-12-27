Revolut запустив бета-тест застосунку в Україні: що доступно користувачам?

Нових користувачів верифікують через державний застосунок «Дія». Послуги надаються українцям через Revolut Bank UAB у Литві.
У бета-режимі доступні такі функції:
• Операції з понад 30 валютами в одному додатку.
• Міжнародні перекази без комісій.
• Безкоштовна віртуальна картка, що працює у понад 150 країнах.
• Відкриття рахунку без плати за реєстрацію за тарифом Standard.
Поповнити рахунок можна з валютних карток у доларах чи євро. Однак поповнення з гривневих карток наразі недоступне через обмеження НБУ.