Revolut запустив бета-тест застосунку в Україні: що доступно користувачам?

27 декабря 2024, 9:15

Нових користувачів верифікують через державний застосунок «Дія». Послуги надаються українцям через Revolut Bank UAB у Литві.

У бета-режимі доступні такі функції:• Операції з понад 30 валютами в одному додатку.• Міжнародні перекази без комісій.• Безкоштовна віртуальна картка, що працює у понад 150 країнах.• Відкриття рахунку без плати за реєстрацію за тарифом Standard.Поповнити рахунок можна з валютних карток у доларах чи євро. Однак поповнення з гривневих карток наразі недоступне через обмеження НБУ.