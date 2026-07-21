Відтепер перенести номер до lifecell можна через застосунок Дія

21 июля 2026, 12:45

lifecell став першим і наразі єдиним мобільним оператором в Україні, перенести номер до якого можна за допомогою державного застосунку Дія.

Користувачі можуть подати заявку на перенесення номера до lifecell за кілька хвилин, пройшовши ідентифікацію та обравши один із двох доступних тарифних планів.

Запуск сервісу MNP у застосунку Дія є важливим кроком у розвитку цифрових державних і телекомунікаційних послуг, який знижує бар’єри для вільного вибору мобільного оператора. Спрощене рішення особливо корисне для людей старшого віку та для абонентів, які віддають перевагу цифровим і дистанційним сервісам, а також для тих, хто мешкає в регіонах із обмеженим покриттям роздрібної мережі.

Процес переходу до lifecell через застосунок Дія простий і швидкий – подання заявки займає лише кілька хвилин. У розділі «Сервіси» користувач обирає послугу «Перенесення номера», подає заявку, обирає бажаний тариф вказує номер, який хоче перенести підтверджує номер та проходить верифікацію, вводить дані нової SIM-картки.

За наявності статусу пенсіонера в абонента для підключення доступний акційний тариф «Турбота» за 190 грн. на місяць. Пропозиція поширюється на всіх власників пенсійного посвідчення, незалежно від виду призначеної пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років або в інших випадках, передбачених законодавством України. Водночас усі нові MNP-абоненти, включно з вказаною групою, можуть обрати тариф «Maксi» вартістю 270 грн на 4 тижні.

Для перенесення номера необхідно мати SIM-карту lifecell: її можна придбати онлайн з доставкою додому або ж замовити eSIM, якщо пристрій підтримує цю технологію.

«Для lifecell цей проєкт є логічним продовженням стратегії розвитку максимально простих і доступних для користувачів цифрових сервісів. Ми першими на телеком-ринку відкрили можливість перенесення номера онлайн, а тепер це можна зробити й через державний застосунок Дія – повністю дистанційно.

Важливо, що сервіс зрозумілий людям старшого віку і водночас передбачає спеціальний тариф за доступною ціною. Це приклад того, як технології долають бар’єри та надають клієнтам свободу вибору», – зазначив Дмитро Дзябура, директор з маркетингу lifecell.

Проєкт реалізовано у партнерстві між lifecell та державним підприємством «ДІЯ».

lifecell традиційно утримує лідерство за кількістю абонентів, які переходять до його мережі за процедурою MNP. Загалом за час дії послуги до lifecell приєдналося вже понад 1 000 000 українців. За підсумками першого півріччя 2026 року майже дві третини (64,5%) усіх перенесень мобільних номерів в Україні припали саме на мережу lifecell.