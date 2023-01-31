Українці можуть подати заяву про обмін лампочок в застосунку Дія

31 января 2023, 10:45

Нова послуга в застосунку Дія: обміняйте 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок.

Уряд запустив програму, щоб знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів.

Перші партії ламп надійдуть до обласних центрів (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя). А також — до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого LED-лампи мають надійти в інші населені пункти України.Для участі в програмі залиште заяву в застосунку Дія:-авторизуйтесь в застосунку;-оберіть Послуги – Обмін лампочок;-вкажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи;-зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.Усі деталі зібрали на сайті - https://svitlo.diia.gov.ua/Обмін здійснюється за підтримки Європейського Союзу, який профінансував 30 млн LED-ламп. Ще 5 млн ламп надасть уряд Франції.