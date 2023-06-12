Укрпошта та ЄС розширюють програму обміну ламп для освітніх та медичних закладів

12 июня 2023, 9:45

9 червня стартує перша фаза другої хвилі обміну ламп розжарювання для юридичних осіб.

Відтепер в рамках програми Уряду обміняти старі лампи на світлодіодні можуть не тільки мешканці нашої країни, а й дитячі садки, школи, профтехучилища, ВУЗи, спортивні і музичні школи, автошколи та будь які інші заклади освіти. Також обміняти лампи зможуть будь-які поліклініки і лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.

P 9 червня всі вищезгадані заклади мають право обміняти:



по 3 лампи на 10 кв. м. в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах;



по 2 лампи на 10 кв. м. для місць загального користування.



Для того, щоб здійснити обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи, необхідно відправити запит на потребу отримання LED ламп через портал Дія та виконати наступні кроки:





авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;



перевірити інформацію щодо підприємства;



перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу;



вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;



поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання ;



вказати місцезнаходження організації;



перевірити та підтвердити дані, щодо сформованого запиту;



підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.



Після подання заявки, представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона протягом тижня та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.



“Укрпошта за 4 місяці організувала обмін 20 млн ламп, проєкт охопив усю країну, включно з найменшими селами - це вражаючі масштаби. І це черговий доказ того, що Укрпошта - чи не єдина компанія, яка може виступати партнером в програмах державного рівня і, що головне, забезпечити охоплення всієї країни”, - прокоментував заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Йосип Борнак.

Отримувачі світлодіодних ламп будуть зобов'язані передати відповідну кількість ламп розжарювання до органів місцевого самоврядування з метою їх подальшої утилізації.Нагадаємо, що в Україні продовжується програма обміну ламп для населення. З 1 травня програма обміну старих жарівок на енергоощадні лампи доступна тільки в центральних відділеннях Укрпошти у 23 населених пунктах країни. Від початку старту програми 4 млн українців обміняли 20 млн лампочок.Програма Обміну лампочок підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, фінансована ЄС, є складником підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.