10 мільйонів ламп за місяць: українці активно обмінюють лампи по всій країні

6 марта 2023, 14:45

Понад 2 мільйона українців приєднались до Всеукраїнської програми з обміну ламп, впроваджену Урядом та ЄС наприкінці січня.

Майже за місяць від початку програми, українці обміняли у відділеннях Укрпошти вже 10 мільйонів жарівок на таку ж кількість світлодіодів.

Програма з обміну ламп стартувала 30 січня в обласних центрах та у Краматорську, Покровську та Кривому Розі. Згодом географія проєкту розширилися - до нього долучилися інші міста та смт по всій країні, крім окупованих ворогом територій. З 25 лютого до програми доєдналися великі та маленькі села, жителі яких можуть обміняти по 5 старих ламп розжарювання на стільки ж світлодіодів у стаціонарних відділеннях Укрпошти, а також за допомогою пересувних відділень поштового зв’язку. Таким чином, завдяки тому, що Укрпошта має найбільшу мережу відділень по всій країні та виступає логістичним партнером програми, обміняти лампи стало можливим у 23 тис. населених пунктів України.



За час впровадження програми, українці ще раз довели, що вони найзгуртованіша нація у світі. Задля збереження електроенергії, українці почали масово обмінювати лапи розжарювання у своїх будинках на енергоощадні світлодіоди. Адже, саме старі жарівки використовують у 8 разів більше електроенергії за сучасні лампи.



Таким чином, економія з 10 млн обміняних ламп приблизно прирівнюється потужності роботи Київської ТЕС-5.



Станом на 3 березня, кількість обміняних ламп на Київщині та Дніпропетровщині перейшла позначку в 1 000 000, до них наближається Львівщина з 840 тис., на Харківщина з 610 тис., Одещина - 600 тис. та Вінниччина з 590 тисячами обміняних ламп.

В рамках програми підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту, планується надати Україні 35 млн LED-ламп. Ще 5 млн. ламп профінансувала Франція, яка також долучилася до реалізації проєкту. Станом на цей час до України надійшло близько 20 млн світлодіодів, які рівномірно розподіляються по всій країні.Програма з обміну ламп реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу. Вона впроваджується як один з інструментів енергоефективності, які дозволяли б вистояти під час енергокризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години.