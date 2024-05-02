Українці відкрили кожен десятий новий бізнес у Польщі у 2023-му

2 мая 2024, 9:45

У 2022-2023-му українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. У той час, як до початку вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.



Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві – 9406 компаній, Кракові – 2661 та Вроцлаві – 2128.