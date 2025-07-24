У Польщі вже майже 30 тис. компаній, відкритих українцями

Станом на липень 2025 року в Польщі зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України, — повідомляє польський реєстр KRS.
Половина з них (13 014 бізнесів) відкриті після початку повномасштабної війни
За останні 3,5 роки в Польщі загалом відкрито 208 тис. компаній
6% усіх нових бізнесів — з українським корінням
Масштаби бізнесу
Майже 10 000 компаній мають статутний капітал < 10 000 злотих
Лише 133 компанії мають капітал понад 500 000 злотих
Переважно це малий бізнес — але кількість і динаміка вражають.