Кір у Європі: де найбільше спалахів і як захистити себе

30 мая 2025, 9:15

У 2024 році в Європейському регіоні ВООЗ було зафіксовано 127 350 випадків кору — це вдвічі більше, ніж у 2023 році, і найвищий показник з 1997 року . Станом на березень 2025 року, в ЄС зареєстровано понад 4 500 нових випадків.

Найбільше випадків за 2024-2025 роки зафіксовано в:

• Румунії — понад 30 000 випадків, 22 смерті

• Італії — понад 1 000 випадків

• Німеччині — понад 600 випадків

• Бельгії — понад 500 випадків

• Австрії — понад 500 випадків



Понад 40% хворих — діти до 5 років, а більше половини випадків потребували госпіталізації .



Як захистити себе:

• Перевірте, чи маєте дві дози вакцини MMR (кір, паротит, краснуха).

• Якщо не впевнені — зверніться до лікаря або зробіть щеплення повторно (це безпечно).

• Уникайте контактів із хворими та людних місць при спалахах.

• Пам’ятайте: кір дуже заразний і передається повітряно-крапельним шляхом.



Багато країн ЄС надають щеплення безкоштовно, зокрема для дітей і біженців з України. Дізнайтесь умови у місцевому лікаря або медичному центрі.