У 2022 році кількість зареєстрованих кіберінцидентів виросла майже втричі – звіт

17 февраля 2023, 10:45

Протягом 2022 року Державним центром кіберзахисту було зареєстровано в 2,8 разів більше кіберінцидентів, ніж в 2021 році.

Кількість подій інформаційної безпеки в категоріях «Шкідливий програмний код» та «Збір інформації зловмисником» зросла у 18,3 та 2,2 рази відповідно.

Такі дані оприлюднені у річному звіті про роботу Системи виявлення вразливостей та реагування на кіберінциденти та кібератаки.Зокрема, за минулий рік Системою:опрацьовано близько 58 мільярдів подій, отриманих за допомогою засобів моніторингу, аналізу та передачі телеметричної інформації про кіберінциденти та кібератаки;детектовано 181 мільйон підозрілих подій інформаційної безпеки (при первинному аналізі);опрацьовано 179 тисяч критичних подій інформаційної безпеки (потенційні кіберінциденти, виявлені шляхом фільтрації підозрілих подій ІБ та вторинного аналізу);зафіксовано та оброблено безпосередньо аналітиками безпеки 415 кіберінцидентів (критичних подій ІБ).Згідно зі звітом загальна кількість критичних подій інформаційної безпеки, джерелом яких є IP-адреси росії, виросла на 26%, порівняно з 2021 роком.Кількість подій інформаційної безпеки в категоріях «Шкідливий програмний код» та «Збір інформації зловмисником» зросла у 18,3 та 2,2 рази відповідно.Держспецзв’язку закликає бізнес, органи влади та громадян неухильно дотримуватися правил і стандартів кібербезпеки та нагадує, що керівники підприємств, установ і організацій повинні тримати на особистому контролі питання кіберзахисту своїх інформаційно-комунікаційних систем.