Якими соцмережами користуються українці під час війни

5 августа 2022, 11:15

В Україні зросла кількість користувачів соціальних мереж. Станом на липень 2022 року соцмережами користується близько 76,6% українців.

Про це свідчить аналіз GlobalLogic на основі відкритих даних. Більшість українців мають акаунти в розважальних соцмережах, при цьому лише 3,6 млн зареєстровані в LinkedIn – платформі для бізнес-комунікацій та пошуку роботи.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну призвело до різкого зростання використання соціальних мереж як джерела новин. Серед 76,6% громадян України, які використовують соціальні мережі як джерело інформації, 66% обирають Telegram, 61% – YouTube, 58% – Facebook. Важливо зазначити, що опитані могли обрати одразу декілька варіантів відповідей.

Сьогодні в YouTube зареєстровано понад 28 млн українських користувачів, в Instagram – понад 16,1 млн, у Facebook – 15,45 млн. TikTok має більше ніж 10,55 млн українських користувачів.

При цьому на початку 2022 року кількість зареєстрованих українських користувачів LinkedIn становила 3,6 млн осіб.



ІТ-компанії в Україні використовують LinkedIn для пошуку спеціалістів. Наприклад, понад 26% консультантів GlobalLogic знайшли свою позицію в компанії через LinkedIn.

“Рекрутери, як в Україні, так і за її межами, шукають кандидатів у соціальних мережах. Наприклад, у 2022 році 39% кандидатів у світі знайшли роботу через соцмережі, зокрема з допомогою LinkedIn чи Facebook, — коментує директорка з рекрутингу в GlobalLogic Юлія Шмуля, — Тому сьогодні особливо важливо приділяти увагу тому, як ваш профіль виглядає і чи достатньо в ньому інформації – так маєте шанси потрапити в топ пошукового результату. Ми в GlobalLogic також використовуємо LinkedIn для пошуку спеціалістів. Кожен кандидат може швидко подати заявку на позицію, залишивши посилання на цю соцмережу на нашому сайті, а рекрутери компанії опрацюють її та допоможуть кандидату з пошуком необхідної позиції”.



GlobalLogic у своїх соцмережах допомагає розвитку кар'єри спеціалістів в IT, тому користувачі можуть підписатися на зручний для себе канал компанії у LinkedIn, Facebook, Telegram чи Instagram.



Інтернет-користувачів стає більше не тільки в Україні, але й у світі. За минулий рік кількість користувачів соціальних медіа зросла на 227 млн і станом на початок липня 2022 року досягла 4,7 млрд. За останні 12 місяців глобальна база користувачів соціальних мереж зросла більш ніж на 5% і становить 59% від загального населення планети.