Telegram є основним джерелом інформації для 73% громадян у 2024 році

20 сентября 2024, 9:15

Половина українців вважають, що держава не має втручатися в його роботу, і лише 4% хочуть, щоб його заборонили.

Такі дані дослідження медіаспоживання в Україні представила директорка Internews Network в Україні, керівниця Медійної програми USAID в Україні Джилліан МакКормак.Вона зазначила, що ця соцмережа значно переважає інші, які використовують українці у побутовому спілкуванні і за останній рік його популярність зросла до 81%. Що ж стосується інших соцмереж, з яких українці черпають дані, то за рік більше зросла популярність YouTube – до 19%, однак впала популярність як джерела інформації Facebook – з 19 до 16%.