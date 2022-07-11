11 июля 2022, 9:15

95% білорусів вважають, що армія РБ не повинна брати участь у військових діях на боці Росії, - опитування.

"Ставлення білорусів до війни росії в Україні залишається негативним. Ми бачимо, що поступово відбувається плавлення підтримки росії. Зменшується кількість людей, які вважають, що потрібно підтримувати дії росії (з 28% у березні до 23% у червні 2022 року). А людей, які вважають, що Білорусь має взяти участь у військових діях на боці росії, не багато – 5%", - каже Ригор Астапеня, директор "Білоруської ініціативи" Chatham House.