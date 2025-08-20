ГлавнаяНовости
20 августа 2025, 10:45

В США розробили точну копію шахеда з назвою MQM-172 "Arrowhead"

За офіційними даними, цей дрон слугуватиме мішенню, проте може брати БЧ до 45 кг.

 

 


