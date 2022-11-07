Відповідаємо на найпопулярніші запитання по станціям EcoFlow

7 ноября 2022, 17:45

Яку станцію обрати, щоб живити і чайник, і фен, але щоб можна було легко перевозити та брати з собою в авто?

Ідеальне рішення – RIVER 2 Max 512 Вт⋅год!Підключайте до 80% побутових приладів та до 10 одночасних споживачів. Також зручно беріть з собою в дорогу, вага – 7,5 кг.Зі станцією DELTA 1260 Вт⋅год ви можете не хвилюватись за стан холодильника під час віялових та аварійних відключень електроенергії. Станція здатна безперебійно живити холодильник до 13 год.