Відповідаємо на найпопулярніші запитання по станціям EcoFlow

Яку станцію обрати, щоб живити і чайник, і фен, але щоб можна було легко перевозити та брати з собою в авто?
Ідеальне рішення – RIVER 2 Max 512 Вт⋅год!
Підключайте до 80% побутових приладів та до 10 одночасних споживачів. Також зручно беріть з собою в дорогу, вага – 7,5 кг.
Яка станція здатна живити холодильник протягом доби?
Зі станцією DELTA 1260 Вт⋅год ви можете не хвилюватись за стан холодильника під час віялових та аварійних відключень електроенергії. Станція здатна безперебійно живити холодильник до 13 год.