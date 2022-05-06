6 мая 2022, 11:45

У Пентагоні не бачать ознак того, що Білорусь планує війну

Речник Пентагону Джон Кірбі: "Ми не простежуємо ознак того, що вони (білоруські війська – Ред.) планують   безпосередньо брати участь у війні в Україні".

Днем раніше, після розмови  білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і російського  президента Володимира  Путіна  в білоруських Збройних силах почалась раптова перевірка готовності сил реагування - зокрема один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення. Склад сил, що залучаються до перевірки, поетапно нарощуватиметься.


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