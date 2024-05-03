Кірбі розповів, на якому етапі переговори щодо гарантій безпеки з Україною

3 мая 2024, 10:45

За словами координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, переговори Києва та Вашингтона з питань гарантій безпеки для України продовжуються.

Наразі українська сторона зайнята уточненням своїх потреб.«Незалежно від того, коли ця війна закінчиться, незалежно від того, як ця війна закінчиться, Україна все одно матиме довгий кордон з Росією, і вони все одно матимуть законні безпекові потреби. Сполучені Штати будуть продовжувати їх підтримувати, поки вони уточнюють свої потреби, як ці потреби мають виглядати», — сказав Кірбі.