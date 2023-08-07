7 августа 2023, 16:45

В Іраку оголосили про блокування месенджера Telegram на території країни

Таке рішення ухвалено з метою збереження персональних даних громадян та національної безпеки країни, що не дотримувалося месенджера, заявили в Міністерстві комунікації.


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