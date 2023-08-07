Таке рішення ухвалено з метою збереження персональних даних громадян та національної безпеки країни, що не дотримувалося месенджера, заявили в Міністерстві комунікації.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 16:45
В Іраку оголосили про блокування месенджера Telegram на території країни
- Технологии | Сегодня, 16:15
В НКРЕКП призвали украинцев готовиться к нелегкой зиме
- Железо | Сегодня, 15:45
Новые клавиатуры Razer BlackWidow V4 и BlackWidow V4 X
- Железо | Сегодня, 15:15
Новый проектор Cactus CS-PRC.04.WUXGA-A
- Железо | Сегодня, 15:15
Миниатюрные ПК Cubi и PRO DP от MSI
- Железо | Сегодня, 14:45
Компактная посудомоечная машина STDT401 от STARWIND
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
Новая игровая гарнитура BLOODY G560 с RGB-подсветкой
- Связь | Сегодня, 13:45
Київстар у 2 кв 2023 року збільшив інвестиції у телеком мережу
- Связь | Сегодня, 13:15
Україна отримала нових фахівців з data science від школи Vodafone Big Data Lab
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 23:39
Найцікавіше за тиждень. Випуск 17 (2023) - YASNO розпочинає співпрацю з EcoFlow та нова Ajax KeyPad TouchScreen
- Фотогалереи | Вчера, 11:50
Безпілотник для евакуації пораненого - робота українського винахідника
- Аналитика | Позавчера, 1:01
YADEA RN та Maxxter NEOS III - універсальні електроскутери для міста
- Аналитика | 3 августа, 9:50
Найцікавіше за тиждень. Випуск 16 (2023) - мікроінвертор EcoFlow PowerStream та нова турецька міна дальнього радіуса дії
- Аналитика | 2 августа, 11:39
Готуємось до складної зими: доступні AGM-акумулятори EnerGenie в Україні
- Обзоры | 1 августа, 15:00
Gembird STR-M-01 – ігровий комплект 3-в-1 – руль, педалі та коробка передач
- Обзоры | 1 августа, 9:10
Gembird JPD-PS4U-01 – для гри з підсвіткою!
- Обзоры | 26 июля, 10:33
A4Tech G330p Bloody – ігрова гарнітура для початківців
- Обзоры | 25 июля, 11:36
A4Tech GS2 Bloody - підставка під навушники з підсвіткою та вбудованою звуковою картою
Популярные новости
- Технологии | 3 августа, 10:15
Комплексний підхід до захисту та продуктивності мереж і додатків з NETSCOUT 5.00
- Технологии | 3 августа, 15:09
Користувачі застосунку "Повітряна тривога" задонатили понад 10 млн грн 5.00
- Безопасность | 4 августа, 18:04
YASNO розпочинає співпрацю з EcoFlow: портативні зарядні станції вже доступні 5.00
- Связь | Вчера, 0:21
KeyPad TouchScreen - новий рівень керування системою Ajax 4.00
- Интернет | Сегодня, 16:45
В Іраку оголосили про блокування месенджера Telegram на території країни 0.00
- Технологии | Сегодня, 16:15
В НКРЕКП призвали украинцев готовиться к нелегкой зиме 0.00
- Железо | Сегодня, 15:45
Новые клавиатуры Razer BlackWidow V4 и BlackWidow V4 X 0.00
- Железо | Сегодня, 15:15
Новый проектор Cactus CS-PRC.04.WUXGA-A 0.00
- Железо | Сегодня, 15:15
Миниатюрные ПК Cubi и PRO DP от MSI 0.00